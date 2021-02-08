武漢肺炎重創本地食肆，尤其以堂食為主的餐廳，被限聚令以及禁堂食玩殘，不過亦有本地食店突圍而出，單靠外賣取勝。首次創業的Benson及Tam，五年半前創立齊柏林熱狗店，一直以來都只做外賣生意，直到前年社運後，受惠黃色經濟圈而知名度大增，在去年肺炎疫情下，一年逆市狂開7間分店至27間，生意額增長20%，每月收入近400萬元，成為黃色經濟圈的成功指標。

過去一年多，不斷見到黃店告急，遇上疫情，更令黃店、食肆雪上加霜，不過齊柏林熱狗未曾告急，更在逆市擴充分店，今年35歲的創辦人Benson直言，主打外賣市場是店舖能在疫情生存的重要因素。透過這次訪問，本文歸納出齊柏林熱狗逆市突圍的五大原因。

第一招：專揀細舖

Benson創業前已一早心儀面積較細的店舖，「主要因為租金，唔使做堂食，面積細啲冇咁大壓力，第一間舖租金裝修按金加埋，20萬就創到業，十分之抵。」其實首間店選址只算一般，「第一間係荃灣鱟地坊條巷仔，當時數人流係多人，但開舖先發現啲人流係唔會停低嘅，路德圍嗰啲人流先會停低食嘢，嗰啲先值錢。 」開業3個月才儲到一批熟客，8個月才回本。其後分店選址在人流較多以及上班族為主的地區。除此之外，因為疫情令大批零售店結業，令他們能夠以平租擴展，「而家減租都幾誇張，有間舖由6萬傾到3萬，有啲係頂手舖，計晒所有成本，30幾40萬就開到分店。」

同時熱狗店一間店舖只需3至4名員工，薪金成本較其他餐廳更低。

第二招：主打外賣

其次他們由開業至今主打外賣市場，成功在肺炎之下避過一劫，「限聚令一開始，我哋生意額就升咗20%，加上外賣平台興起，越來越多人用App叫外賣，以往佔5至1成，而家佔咗生意額2至3成。」 試過最多一日賣出逾400隻熱狗，以最平的28元熱狗計，即一日單計熱狗收入已達1.1萬元。而現時一般店舖平均一日賣200多隻熱狗。Benson笑言：「如果我哋當初做堂食，應該就收咗檔了。」越來越多港人使用外賣平台，令到開新店時選擇更多，「而家多咗外賣車手cover，咁開新分店唔一定要大街，可以隔多個街口，租金平啲。」

記者午飯時間到九龍灣分店觀察，發現人龍高峯時達20人以上，等餐時間逾半小時。至於位於荔枝角的分店，在下午4時後，人潮則較少，半小時內大約只得數位客人。

第三招：平價加盟店

第三個關鍵，是兩人選擇以平價加盟店方式快速擴充，跟「同路人齊上齊落」，Benson笑指創立品牌時已計劃走加盟店路線，跟很多珍珠奶茶店一樣，不過他們的熱狗店的加盟費卻低得出奇，最初只收取6萬元費用，同時加盟商更可以自己跟食材供應商取貨，即是Benson沒有賺取統一供應食材的差價，只收取每月營業額的數個百分點作費用。Benson坦言：「後期嘅加盟費都只係10萬，都有人笑我地唔賺加盟商嘅錢，但我覺得自己賺少啲，分店賺多啲，生存到先至長遠。」目前旗下12間店為直營店，15間為加盟店。他指出目前要先穩固公司發展，調整中央廚房產能後，會再重啟加盟方式，繼續擴張，目標是短期內開至40間分店。

第四招：同路人支持

事實上，熱狗店開業頭一年只得數間分店，但自從19年社運後，受惠黃色經濟圈，分店數目開始爆發式增長，同路人的支持可謂功不可沒，「最爆發就係社運嗰年，黃色經濟圈令到好多人識得我哋店舖，分店真係開得快咗，就連大型商場都畀我哋入去開店。」黃店要進入大地產商的商店並不容易，不可張貼文宣，更要守好商場的規則，但他認為商場租金較以往回落不少，進駐商場開店是個切實可行的做法，「當然有部份地產商聽到我哋個名，連傾都冇得傾，但有部份都俾我哋做，只要唔好畀佢哋見到唔想見嘅嘢就得。」

第五招：薄利多銷

Benson直言，熱狗跟漢堡的食材成本相若，但後者可以賣貴20元以上，但假若加價便會流失客源，例如目前最便宜的熱狗一個只售28元，很少加價：「因為做快餐店，尤其外賣，個價格好關鍵，點解有啲舖頭會執笠，除咗佢哋出餐慢，價錢太貴都係原因。如果件產品本身40幾蚊，你賣到50就已經多咗。而家我哋一個餐加埋40幾蚊，係一個幾重要嘅心理關口。」

至於外賣店出餐速度，Benson指出，若非繁忙時間，出餐只需要5分鐘，不過記者現場所見，午飯時間加上超長人龍，出餐要大約30分鐘。

未來Benson認為要出產更多新食品，以免客人食厭熱狗：「嚟緊會出手工啤，又會出炸雞。」就連最近某快餐店因航運問題出現薯餅短缺危機，Benson都立刻加入戰團，推出8元一塊薯餅吸客。

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