不少市民擔心越遲入巿樓價越貴，新春前夕樓市再度升溫，並不惜高價入市，連葵涌迷你戶呎價亦高見2.2萬元，料貴絕同區二手。

利嘉閣地產陳志傑表示，葵涌最新住宅豐寓，一個低層特色戶，實用面積223方呎，一房間隔，連91方呎平台，座向南，望市景，去年8月以535萬元放盤，減價8%後，終以492萬元以交吉形式成功沽出，呎價高達22,063元，創屋苑呎價歷史新高。據悉，原業主於2017年8月以391.7萬元購入上述單位，持貨3年，現轉手賬面獲利100.3萬元，升值約26%。

陳志傑補充，上車客買家約一個多月前已經四出睇樓，鍾情豐寓位置方便，加上單位附有平台，在二手市場比較罕有，故考慮數天後再翻睇，最後決定買入。另外，上述為豐寓2月份首宗二手成交個案，現時有約15個單位放售，叫價由490萬元起。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！