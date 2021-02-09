國泰航空（ 293）去年獲政府出手打救，包括向政府發行總金額為195億元的優先股。不過，國泰今日發公告指，將延遲派付原於2月16日到期的優先股股息，涉拖欠政府股息2.9億元。記者查詢延遲派息原因，國泰發言人回應指並無補充。

財政司司長辦公室回應指，對於環球航空業經營環境困難，政府作投資國泰航空的安排時已預留彈性，容許公司延遲向政府派發優先股股息，在此之前，公司不可派發普通股股息。

國泰表示，據優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息將累計並構成欠款，於該欠款完全支付前，公司將不會派發普通股股息或回購其普通股。

條款列明國泰可隨時推遲支付股息

據條款訂明，該批優先股股息率隨年數遞增，首3年年利率為3%，滿4年年利率為3%，滿5年年利率為7%，餘下年期為9%。股息將每半年支付一次。以此推算，半年優先股股息約2.9億元。不過，條款亦列明，國泰可出於任何原因，選擇推遲原定在股息支付日期應支付的任何股息。

國泰陷入財困，去年6月公佈390億元資本重組建議，包括由財政司司長法團全資擁有公司Aviation 2020 Limited，發行總認購金額為195億元的優先股，以及可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億元，另由政府承擔78億元的過渡貸款融資，即政府向國泰共「揼水」273億元。

國泰今日股價升0.6%，報6.54元。

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