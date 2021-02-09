《彭博》引述消息人士報道，港交所（388）終於敲定接替李小加的行政總裁人選，將由美資投行摩根大通前高層Nicolas Aguzin接任。

報道指，Aguzin為接任港交所行政總裁，正辭任在摩通的職位。根據摩通公開資料顯示，Aguzi加入摩通30年，是分析員出身，現為私人銀行行政總裁、資產與財富管理委員會成員。他在亞太區業務有一定經驗，在2012年至2020年任該行亞太區的主席兼行政總裁；他亦曾任摩通拉丁美洲地區的行政總裁，負責該地區的投行業務，併購和資本市場。

事實上，李小加在擔任港交所行政總裁前，是摩通中國區的主席。但Aguzi的職級比李小加更高。

消息人士指出，董事會在遴選過程中被分為兩組，一組認為候選人須獲中國信任，另一組則認為候選人須具備強大國際背景。他續指，與中國關係密切的港交所主席史美倫認為，交易所的作用是為北京的利益服務，須避免與大陸競爭。

Nicolas Aguzin之前經常代表摩通出席內地的金融論壇，他曾公開表示內地市場有巨大潛力，預計股市及債市的發展規模可以達到發達市場的水平。他亦認為互聯互通是重要的舉措，亦是正確的方向。

立法會金融服務界議員張華峰向本報表示，「係外國人定中國人都唔重要，作為CEO，最重要係熟悉國內金融發展動向同國家政策方向，同埋帶領業界同金融市場發展。」

香港上市公司商會總幹事黃明偉則認為，CEO須具備國際視野及掌握內地關係。他認為，由外國人擔任CEO，有利提升香港國際的地位。同時地，擁有內地人脈及熟悉中央政策亦不可或缺。香港與中國的關係、經濟、地理位置等緊密，CEO須清楚香港的角色。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！