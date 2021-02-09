當情人節遇上初三赤口，我決定以文字代替言語，向Babe深入淺出分享一些經過象牙塔驗證的炒股貼士。以避免激嬲女友為大原則，讓我先解釋一下激勵女友的必要。男女大不同，美國統計資料顯示，女性參與股票投資的比例一直比不上男性，近年這差距雖有收窄之勢，但炒投差距背後的財富收入、風險態度、金融知識等兩性差距，都阻礙着「婦女能頂半個市」。問題是，股票投資的長期回報實在跑赢其他資產，而兩性炒股差距背後還有兩性壽命差距。長命的人需要長期投資高回報，為兩性金融平權，激勵女友的炒股貼士何止十萬個？

給女友第一個炒股貼士：短炒，在財政預算案公佈前避之則吉。研究發現，宣佈降低股票印花稅的一刻，利好消息公佈對以短炒為主的股票價格有更明顯的刺激作用。多得前財經事務及庫務局局長馬時亨一句「調高股票印花稅可行」，受即日鮮追捧的港股價格將受到更大壓力。

趁赤口我對Babe綿綿情話：「馬蒂斯同畢加索講過，我哋要密密傾，因為當我哋事旦一個瓜咗，到時剩底嗰個會發覺有啲嘢唔可以再同其他人傾訴。」她以年初三的語氣回應：「你想激勵定激嬲我，密密傾使乜深入淺出，係咪笑我金融BB班？」我讚她醒過馬教授：「印花稅係一種減少成交嘅『托賓稅』（Tobin tax）。但仙股教授話，你唔會因為加咗印花稅而唔去炒股票；你只係覺得股票市場值得投資、你覺得有機會賺錢，你就會密密炒。Come on Babe，不如你叫佢順便同特首解釋下，住宅印花稅減辣對樓價應該都冇影響。」然後，林鄭嬲咗佢。

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