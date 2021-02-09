滙豐和香港電視（1137）旗下HKTVmall合作，利用商業數據提供更簡單快捷的數碼貿易融資方案，協助中小企在香港拓展電子商貿業務，將於今年稍後推出一項全新計劃，讓商戶可更簡易地獲得數碼貿易融資。

HKTVmall將提供商戶不同類型商品的營業額及退款記錄等商業數據，供滙豐於信貸評估及監察的過程中分析及預測客戶的營業表現。

滙豐和HKTVmall亦會進行與大數據分析及應用程式界面（API）技術相關的合作，以進一步提升客戶體驗。雙方已率先進行了試點計劃，滙豐已根據HKTVmall提供的商戶營業額數據，為售賣家居清潔器材及工具的健力清潔器材有限公司提供數碼貿易貸款。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，今次合作更能推動市場創新，善用大數據令客戶營運變得更簡單，並配合香港商界的數碼轉型。

香港電視網絡有限公司集團財務總裁黃雅麗說，HKTVmall致力建立獨特的「數碼生態圈」，為香港成為智能城市出一分力，於今年一月中已經推出『HKTVmall數據共享庫』，與社會分享電子商貿數據，連繫各行各業的專業才能，釋放數據潛力。是次合作將進一步展現如何將真實的電子商貿營運數據，轉化成信貸評估及監察的工具，令商業融資更智能及更具效率。

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