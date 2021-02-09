工商物業自去年底起撤銷雙倍印花稅，但仍無力救市，市場屢錄蝕讓成交。跑馬地新近有地舖以6,900萬元易手，10年跌價800萬元。

市場消息指，跑馬地黃泥涌道67至69號地下B舖，面積約4,300方呎，最新以6,900萬元轉手，呎價約16,047元。原業主於2010年11月以7,700萬元購入上址，賬面蝕800萬元，物業10年間貶值10.4%。

現時點劏舖業主5年損手100萬

市場消息指，早年由資深投資者林子峰「劏出」的油麻地彌敦道「現時點」，2樓一個單號舖位，面積約131方呎，新近以200萬元易手，呎價約15,267元。原業主於2015年7月以300萬元買入上述舖位，持貨逾5年，賬面蝕約100萬元，物業期內跌價33%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！