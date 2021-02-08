【本報訊】證監會發出公告，指在部份發售中，由於受費用安排影響，導致價格發現失效，可能影響投資者信心以至未來市場發展，故針對簿記建檔、定價、分配及配售活動中訂立操守標準，諮詢期至5月7日止。

證監指，在股權及債務市場的簿記建檔和分配等多個範疇，有不合標準的作業手法及監控缺失。例如，上市公司會因承銷團隊有能力支持非常進取的定價而對其加以獎勵，導致未能妥善推銷有關發售，甚至部份承銷人掛盤冊內輸入它們明知被誇大的認購指示，又或是給予回佣，使定價過高，上市後價格無法持續。同時，部份承銷成員並沒有備存足夠文件紀錄，甚至違反規定把股份分配給與其有聯繫的客戶。

經研究後，證監會在諮詢中建議，將參與承銷活動的中介人界定為資本市場中介人，並按其分工進一步界定整體協調人，另外列明中介人應達到的操守標準，此外，規定必須及早決定銀團成員名單和費用安排，加強各銀團資本市場中介人之間的問責性和遏止不當行為。

提出「兼任保薦人」建議

證監會亦提出「兼任保薦人」的建議，當中大致上規定，就首次公開招股而言，至少須有一名整體協調人同時擔任保薦人，以使其妥善向上市公司提供優質意見，並釋除對於保薦人為酬金放棄盡職審查的顧慮。

證監會行政總裁歐達禮表示，香港是全球最大規模的集資中心之一，因此務必促進負責安排發售的人士遵守嚴格的行為標準。「向參與證券發售的中介人提供清晰操守指引，與國際監管標準相符，並將加強投資者對本港市場信心。」