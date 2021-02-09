疫情嚴峻令電影業界接近停擺，華人置業（0127）前主席劉鑾雄及太太陳凱韻（甘比）宣佈，將向天下一集團旗下公司開拍的5部本地製作電影投資1,500萬元，其中《送院途中》已經開拍，而第二部《馬拉松》 亦有望在三月或四月開鏡。

大劉及甘比指，是次投資額連同所得的任何收益，將經「劉鑾雄慈善基金」全數捐出作慈善用途，期望能幫助電影業界在疫情下渡過難關，同時承諾在能力所及和用得其所的情況下，將義不容辭地提供更大力的財政及其他支援。

基金會指，大劉自小已喜愛觀賞電影，憶述在戲院查票十分寬鬆的50年代，曾經試過與五個家人共用一張戲票，擠在小小的一個座位上看戲，到現在依然記憶猶新。公告又指，「對於現在電影業界面對困難的時候，他亦希望感恩圖報，略盡綿力幫忙。」

該基金於去年5月已向香港演藝人協會發起的「香港電影工作者疫境支援計劃」捐出1,000萬元，又曾於2018年「鮮浪潮電影節」捐贈1,000 萬元，以鼓勵及支持一班具潛質及有志從事電影工作的本地年輕創作人。連同是次投資，劉鑾雄伉儷及「劉鑾雄慈善基金」累計向電影業界貢獻3,500萬港元。

天下一集團表示為香港電影業界出力是雙方的共同理念，該五部電影將會充滿本地元素，亦會多起用本地新演員，在業界寒冬中為他們提供更多演出機會。

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