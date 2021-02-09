市場憧憬拜登政府提出嘅1.9億美元紓困方案短期內落實執行，美股隔晚造好，三大指數以全日高位收市，並創收市新高。疫苗將於美國廣泛應用，經嚌有望復蘇並維持增長，加上聯儲局繼續以寬鬆幣策支持，均推動大市上升，雖然美股估值並不低廉，但喺利率及通脹均低企下，美股可望保持升勢。至於港股今日北水開始休戰放年假，但只要美股保持升勢，港股即使呢個幾星期少咗北水支持，仍可保持穩定，假期步近下，大市表現或較呆滯，指數波幅將收窄。

中央加大力度支持基建，預期國內未來會有更多工程項目上馬，帶動市場對重型汽車嘅需求上升，相關趨勢利好重型汽車零件生產商前景，作為內地最大重汽生產商之一，濰柴動力（2338）可直接受惠。

濰柴動力公布，已收到中國證監會通知，將受理其公司非公開發行股票申請，有關申請非公開發售A股仍需獲中證監核准。濰柴擬非公開發行不超過7.93億股新A股，募集資金不超過130億元（人民幣，下同），公司較早前已獲得山東國資委同意，集資主要用於四大範疇，包括電池及高端引擎業務發展，相信集團將受惠於國六標準升級，並持續提升市佔率。

集團又計畫喺「十四五」（2021至2025年）期間投資20億元，在中央政府支持下建立國家級燃料電池研發中心。透過與巴拉德動力公司（Ballard）合作，濰柴擁有內地氫燃料電池市場最先進技術，電池能源密度在2021年底前可達到3kW/L，2023年底前可達到4kW/L；而本地同業普遍仍低於2.5kW/L。

預計濰柴今年將推出氫燃料重型貨車。濰柴今年的引擎銷售目標是按年增長20%，2025年達到200萬個，主要來自中國重汽(03808)的輕、重型卡車引擎銷售貢獻增加，以及透過液壓動力裝置滲透大型挖掘機市場。濰柴集團今年與雷沃重工（Lovol Heavy）整合後，公司有望供應10萬台中大型引擎給雷沃重工，有望貢獻約10%盈利增長。另有大行預期集團每股分派比率復蘇，由2019年嘅29%擴大至去年料約40%，並預料喺2021至2022年維持約45%水平。

技術走勢方面，股價於高位徘徊，股價兩次回調至10日線附近見支持，24元附近買入博再創新高，跌穿22元止蝕。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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