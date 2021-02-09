中國國家統計局和物流與採購聯合會公佈，內地1月份官方製造業採購經理人指數（PMI）為51.3，較上月回落0.6個百分點，連續11個月處於盛衰分界線之上，數據反映內地製造業持續擴張，不過步伐卻有所放緩。

數據放緩的原因主要有兩個，一方面由於春節前後向來是中國製造業的傳統淡季，另一方面是內地部份地區最近出現聚集性疫情，導致一些企業生產受到影響，稍為拖累整體製造業。

料服務業消費接力帶動

雖然製造業數據有所放緩，但是中央料將調節政策繼續支持經濟持續發展。其中，我們預期中國貿易今年仍會保持強韌﹕中美貿易緊張局勢在美國新政府上場後或稍為緩和，加上透過簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），中國將進一步加強區域經濟合作，並加大與東盟供應鏈聯繫的投資，同時有利出口貿易發展。

我們相信中國的復蘇將會循兩階段延續下去，首先由製造業和投資所帶動，繼而擴大至較為落後的服務業和消費，預期中國經濟在2021年將有望錄得約8%的高於趨勢增長。

隨着內地經濟復蘇加快，我們對於經濟增長前景更加樂觀。投資者今年需要特別留意左右宏觀經濟的五大因素，當中包括私人消費的復蘇步伐、出口貿易的景氣度、製造業投資的增長勢頭、通脹風險，以及財政刺激力度等。

就業情況趨穩帶動消費

首先，疫情導致勞動市場前景不明朗和收入減少，令內地家庭不敢胡亂消費，儲蓄因而處於較高水平，零售銷售去年的增長只及2019年增的一半左右。不過，由於經濟有望在今年加快復蘇，內地的就業和收入增長將會改善，有助增強消費者信心，推升可支配支出，我們認為今年內地的零售支出有望出現兩位數增長。

除此之外，由於抗疫用品和電子產品的需求強勁，帶動中國的出口表現理想。雖然疫情減退將令這些產品的需求減少，但是隨着環球需求持續回升，內地的出口增長可望在2021年延續下去。

家庭需求和出口復蘇、企業利潤改善、產能利用率回升，以及疫情加速數碼化，均會利好製造業前景，並且成為今年投資增長的主要動力。

預期今年盈利增長強勁

除了增長誘因外，投資者亦不能忽視風險因素。去年通脹有如過山車一樣，隨着商業活動重拾動力，家庭信心增強和私人消費回暖，通脹很可能會在今年觸底，但仍會低於2019年之前水平。另外，外界同樣關注中央今年的政策力度；與西方國家相比，中國的貨幣政策將顯得相對強硬，不過從宏觀經濟形勢來看，人行並無迫切性收緊寛鬆貨幣政策。我們認為，當局會較為專注於流動性及針對性措施。

中國是去年全球唯一錄得正增長的主要經濟體，預期在未來5年仍會是環球增長的火車頭。根據國際貨幣基金組織數據，中國今年將會貢獻環球26.8%的經濟增長，遠優於美國的11.6%，而且情況將會在未來數年持續。隨着中國經濟長遠趨向樂觀，料中國股票的盈利前景將能因此受惠，而在A股市場方面，預期醫療、消費和科技等新經濟板塊均能為投資帶來潛在增長機遇。

至於債市方面，去年流入中國債市的資金較2019年增加超過一倍，可見中國債券的受歡迎程度。不過，由於一些國企早前出現違約，再次引起市場對信貸風險和政府支持力度的關注。我們認為，當局將允許市場力量作出調節，同時會防止系統性風險出現，以讓債市長遠更健康地發展。隨着環球低息環境持續，中國債券仍能提供相對其他成熟市場吸引的收益率，可望繼續吸引外資流入市場。

歐維鈞

滙豐環球投資管理高級市場策略師

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