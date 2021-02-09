中國博泰車聯網和上汽通用五菱就騰訊（700）涉嫌壟斷一事向國家市場監管總局反壟斷局提交了反壟斷舉報書，指騰訊濫用其中國大陸地區即時通訊市場的市場支配地位，對車聯網產品與服務市場產生了排除、限制競爭的後果。

至於騰訊則回應指，針對博泰車聯網未獲得騰訊公司授權和許可情況下開發「新寶駿車聯」App、「微信通知助手」軟件涉嫌構成商標侵權及不正當競爭等行為，騰訊表示已於去年9月29日向深圳市中級人民法院提起訴訟，該案已於去年10月29日正式立案。

騰訊股價未受影響，全日升0.5%，報740.5元。

騰訊及博泰車聯網對事件各執一詞。博泰車聯網聲明稱，騰訊通過向汽車廠商施加壓力，直接限定博泰具有微信功能的車聯網產品不能與汽車廠商進行交易，且不具備合理理由，構成《反壟斷法》所禁止的濫用市場支配地位行為，應予禁止。

舉報書透露，騰訊公司去年8月向包括上汽通用五菱在內的汽車廠商發送《法律函》，要求停止使用由上海博泰車聯網供應的相關車聯網軟件產品。

博泰車聯網認為，騰訊已將其「封殺令」延伸至汽車及車聯網行業。目前，這一案件尚在審查程序當中，如果立案，將成為科創企業與汽車業首個對互聯網巨頭的反壟斷案例。

騰訊則表示，該公司及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務。「惡意炒作壟斷」不應當成為侵權的擋箭牌。

騰訊續指，2019年，上海博泰悅臻電子設備製造有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司推出的「新寶駿車聯」App、「微信通知助手」軟件，未經騰訊官方授權，在駕車場景調用、操控微信軟件，經檢測存在以下問題：

1）該軟件在未獲得騰訊及用戶的明確授權情況下，可以收集、儲存和上傳微信聯繫人訊息、聊天訊息等敏感數據，嚴重侵害了微信用戶的隱私及個人信息權益。

2）出於駕駛安全考慮，微信車載場景只允許駕駛員使用基礎的語音交流功能，該軟件通過技術手段控制微信的操作，並且偽造成Android auto應用欺騙微信獲得微信消息的回復接口，以此實現各種復雜功能，對用戶駕駛安全構成風險隱患。

3）上汽通用五菱及博泰公開宣傳其研發了車載微信功能，並頻繁使用「微信」、「WeChat」等商標，誤導用戶和合作夥伴，構成商標侵權和不正當競爭。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！