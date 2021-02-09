鷹君（041）公佈，與高銀金融（530）主席潘蘇通簽訂框架協議，就港鐵何文田站上蓋物業的發展協議更替發展商，鷹君已向港鐵支付的10億元可退還誠意金，協議條件達成後，鷹君將承擔作為發展商的所有權利及責任。

據協議內容，該筆可退還誠意金將由港鐵作為託管款項，持有至今年2月25日止，而港鐵須於2月25日或之前按要求償還有關誠意金，如無提出有關要求，誠意金須於2月26日由港鐵公司用作支付有關項目整筆款項的部分付款。鷹君期內須就發展項目進行盡職審查，取得港鐵公司及興業銀行就約務更替的書面同意及手續等。

該土地為九龍內地段第11264號北面用地，最小及最大建築面積分別為41,400平方米及69,000平方米，指定作私人住宅用途。除非另獲批准，否則該土地將發展成不少於800個及不多於1,000個住宅單位。

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