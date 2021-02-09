世紀疫症，打殘工商零售市道。稅務局最新數據，今年1月份三項辣稅當中，雙倍印花稅(DSD)收非住宅類別，跌至史無前例低點至只有4宗，反映儘管去年政府於施政報告中，宣佈撤銷非住宅的雙倍印花稅，未見充分幫助工商物業市道。而三項辣稅1月共錄稅收5.37億元，較去年12月錄7.172億，仍下跌25%。

據稅務局最新數據，今年1月，三項物業印花稅，包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及雙倍從價印花稅，共錄237宗，宗數相比去年12月錄727宗，下跌達67%，可見具一定稅務成本的物業買賣意欲低迷情況。

以稅收計，買家印花稅（BSD）出現倍數上升。上月有關BSD錄1.43億元稅收,較去年12僅6,790萬元，出現1倍升幅，宗數亦由去年12月32宗，升至上月41宗。BSD是向所有香港永久性居民以外的海外買家或公司買家徵收的稅項，稅率為樓價15％。有關稅收增加，料與部份貴重豪宅物業買家付稅有關。

至於，處於低迷狀態的工商市道，非住宅的雙倍從價印花稅（DSD）宗數，由去年12錄424宗，銳跌至上月僅4宗，情況慘烈。住宅雙倍從價印花稅宗數亦由去年12月錄249宗，跌至上月170宗，跌幅32%。非住宅及住宅DSD稅收由去年12月的6.394億元，跌至上月3.43億元，下跌46%。

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