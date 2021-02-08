【本報訊】近期接連有知名對沖基金撤出香港，亦有國際金融機構棄租中環甲級商廈，引起外界關注港版國安法實施後，本港國際金融中心地位有否變化。

重申沒有資金外流

金管局總裁余偉文（圖）昨以題為《香港的國際金融中心地位—事實與迷思》，用問答方式在《匯思》撰文回應，指對沖基金、資產管理公司以至銀行，都會基於不同商業考慮進入或退出個別市場，「機構進場退場對於國際金融中心是常見的事」。

他亦重申，本港沒有資金外流，港滙在2020年一直處於強方（近1美元兌7.75水平），「資金是淨流入」，自去年4月以來，港滙共85次觸發強方兌換保證價，該局從市場買入500億美元。昨晚7時半，港滙兌每美元報7.7521。

另外，美國著名對沖基金Elliott Management年初關閉本港辦事處。就對沖基金及指數基金管理人是否紛紛撤出香港的問題，余偉文指截至去年6月，共有445家對沖基金設於香港，為亞太區之冠；而本港資產管理公司的數目，去年底仍按年增加3.9%至1,878家；2019年儘管經歷社會事件，但該年年底，香港資產管理規模按年升20%至近4萬億美元。

離岸戶口轉移金額不大

對於港人近年開設離岸戶口以便調撥資金，他說根據該局從零售銀行及私銀業所得資料，開立離岸戶口的查詢在2019年有所上升，但到了去年已大致回穩，實際轉移的金額亦不顯著。