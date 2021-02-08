【本報訊】快手（1024）上市第二日，盤中曾回落至283元，獲買盤於300元樓下大手吸納，尾市回穩，收漲1%至303元；市值直奔1.2萬億元；全日成交額錄85.01億元。恒指公司收市後公佈，快手符合快速納入規則要求，2月22日收市後被納入恒生綜指、H指、科指；意味港股通北水有望半年後經港股通買入快手。該股於H指權重為5%，與AMX看齊；在科指權重同樣達上限8%。

香港股票分析師協會主席鄧聲興直言，「快手市值行快咗，但仍然睇好，長遠吸引北水買，市值將不止1.2萬億元；但短期料橫行。」他表示，快手作為中國短影片龍頭，與抖音（TikTok）勢均力敵，加上快手開始打入電商市場這個兵家必爭之地，「參考TikTok電商表現，GMV按年增3倍，預期快手增長空間大」。

諾輝孖展超購近千倍

其他半新股持續走高，健培苗苗（2161）升32%至2.85元，較招股價1.2元高近1.5倍；心通（2160）漲一成至18.88元，較招股價12.2元高接近一半。首日掛牌的貝康（2170）稍遜色，收升1.2%至27.7元，一手賬面僅賺170元。

至於今日孖展截飛的諾輝健康（6606）招股反應熱爆，昨日孖展額暫錄2,014億元，相當於公開發售集資2.04億元，超購986倍；其中輝立佔300億元、耀才佔287億元。