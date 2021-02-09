再有發展商準備新年賣樓，屯門青山灣帝御·嵐天，最快在大年初四作次輪賣樓，不排除盡推全盤餘下的一半伙數，料未來數天再加推單位。

帝國集團及香港小輪屯門帝御·嵐天上周六首輪開賣281伙，負責銷售恒基物業營業(一)部總經理林達民指，項目至周一售出244伙，佔86%，套現約10.83億元，他對銷情感滿意。開售買家以80、90後為主，亦有75%為首置人士。

項目次輪暫收3,860票，中介人佔30票，周日下午加推兩成單位，即112伙，均價15,838元，次輪賣樓暫定最快農曆年初四，不排除推出項目餘下一半單位。

林達民認為，項目開價克制，現時價錢比鄰近不少新盤開價平，相信未來加推會有一定的加價空間。

帝御與哈羅國際學校位置相近，只相隔一條屯門公路，今日公開一條介紹項目及學校的宣傳片，更找來靚聲藝人鄭子誠配音。

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