大家好。

我是李思聰， 原本是個IT人，因熱衷加密貨幣，最近甚至涉足加密貨幣的生意。以後將會在「鏈金術師」和大家探討區塊鏈和加密貨幣相關的話題。

最近無論是財經版還是要聞上，都見到比特幣的身影，傳統金融機構、上市公司、大小投資者都紛紛搶著入場購買比特幣，形成一個FOMO（Fear Of Missing Out）的現象。投資者大都將比特幣當成是另類投資的一個新貴，與名畫、藝術品的地位相若。「比特幣為何會值錢」這種問題大概已經越來越少人會去質疑，因為普遍大眾都是義無反顧的買入，不問情由只問價位。比較流行的問題是「比特幣如何轉回法定貨幣」，在我看來，這是一件非常不合理的事。

投資者投資比特幣，是為了獲利，獲利了賣掉套現正常不過－如果比特幣真的是一種另類投資產品的話。事實上比特幣之所以會飆升得這麼快，是因為比特幣不是一個新興投資產品，甚至連實體都沒有。比特幣脫離了銀行、政府這些中心化權力訂立的既有框框，展現了自由和可信之美，這種自由成為了量化寬鬆下，對資產、價值的救贖。

量化寬鬆政策之下，不是比特幣在升值，而是法定貨幣在貶值。比特幣投資者正在以鈔票去向金融體系投下不信任票，賣出法定貨幣，換入由區塊鏈、程式碼管理的新資產。這動作無疑是等同參與了一場金融革命，否定現有中心化控制的價值。現時持有或準備買進比特幣的你，是否也認同這種價值觀？

一隻成功掙脫逃離鳥籠的鳥，哪有自行返回籠子的道理？鳥回到籠中主人還會給你機會再逃出去一次嗎？最近一些國家例如尼日內瓦和印度都開始立法禁絕加密貨幣的銷售，以防資產流出現有系統。籠子將會關得越來越緊， 是時候想想這些深層意義了。

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