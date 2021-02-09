「我是部門主管，有一位外判需要定期向我報告。他的報告中經常提及他的上司說這樣做這樣話，但沒有解釋。後來我發現他工作有點問題想落手落腳幫助他，但反而被他捉住我做得不好的地方，向我的上司反映。我上司沒有鬧我，反而安慰我，叫我做事不要太過上心。就以上情況，你有甚麼意見給我呢？很想知道的意見，謝謝你！』

你問得我意見，就應該有心理準備我會照直講，而我的照直講，未必是你能夠負荷的。要不要繼續看我的意見，你自己決定。不過我先小人後君子，睇完之後你同意不同意也好，做個參考就好，因為明就明唔明就唔明，冇得勉強。

你很要面子，很着重主管這個身份職級，但你的辦事能力管理能力，是否真的符合一個主管的水平，我有理由懷疑。

你究竟點解要請外判？又應該如何用外判？作為一個主管的職責是什麼？如果報告寫的你不明白，絕對有權要他解釋清楚。至於內容經常引述他的上司的說話和做法，絕對可能和他的信心不足有關，要攞上司出嚟做擋箭牌，加強他的說服力。因為你的階級觀念非常重，他上司講的說話夠份量，才壓得你住。結果又work喎，因為你真的不敢質疑！

我喜歡做的工作出現問題，應該提出要他改善改進，為甚麼你會想落手落腳幫？一個寫報告你睇唔明，工作能力又差的外判，究竟要來做什麼？你插手只是想突顯你作為主管的權威性，結果反而被對方將軍，還要咬得你入，你老闆沒有鬧你，你都確實應該難堪。上司叫你不要太過上心，有可能是叫你少做少錯，日日返工放工就得啦！亦有可能是多一事不如少一事，叫你不要多管閑事，盞搞。

我的直覺一向很準，你的公司如果不是政府部門都肯定是公營大機構！

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