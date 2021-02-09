本地老牌百貨公司先施（244）去年獲中資公司偉祿集團（1196）以5億元提出全購，其中一項先決條件為要待保監局批准偉祿成為「先施人壽保險」及「先施保險置業」的「控權人」。偉祿今日表示，有關申請已於今年1月26日提交予保監局。

全購的主要先決條件有進展之際，先施控股股東Win Dynamic上周四（4日）發信函稱，去年10月在被人「威迫」下，簽下契據承諾在賣盤後送贈公司2.6億元股份。偉祿表示，注意到先施在契據公佈刊發後超過三個月才收到該信函，又指已向先施及Win Dynamic要求取得信函副本，以評估對交易造成任何影響，相信先施及先施董事會將採取一切必要合適措施，保障先施及先施股東的利益。

偉祿又指，將繼續專注於與達成交易的要約先決條件相關準備工作，目前另外八項先決條件均未獲達成或宣佈達成。

交易關鍵在先施保險牌

綜觀今次先施賣盤的時序，交易節外生枝似乎緣於先施的保險牌照。去年5月，偉祿以5億元向先施提出全購，從交易的先決條件看，偉祿旨在先施持有的保險牌照。但8月，先施保險置業接獲保監局通知，要求公司不得訂立新的保險合約，意味先施保險不會再有新的收入。同年10月，由先施主席兼行政總裁馬景煊及非執董陳文衛分別擁有70%及30%權益的Win Dynamic，就承諾在完成賣盤後，其持有的6.62億股先施股份，涉及約2.6億元將會無償轉贈予先施作營運資本，意味他們個人今次是「分文不收」賣盤。上月偉祿正式向保監局申請成為先施保險的控權人。據了解，偉祿先前已與保監局溝通，並滿足成為「控權人」身份的條件，正式申請只是程序上的要求。但事隔一周，Win Dynamic就「反口」稱，該契據是「受到不當影響及威迫，無獲給予獨立法律代表或適當意見的情況下簽立」，因此宣佈該契據屬無效且即時取消，並指該契據屬於一項遜值交易（意即將資產以不合理價格甚至免費地轉移予第三者，法院有權將交易作廢）。

先施指，馬景煊及陳文衛與董事會其他成員持不同意見，其他董事認為Win Dynamic尚未提供證據以支持該信函中的聲明，或其可終止該契據的權利。 董事會正在考慮該信函的含意，不承認該契據屬無效或已被取消，亦不承認該信函中所提述的任何其他事宜。目前先施董事會6名董事，除馬景煊及陳文衛，其他為獨立非執行董事。

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