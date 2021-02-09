華虹半導體（1347）公佈，截至去年12月底止3個月業績，期內純利4,360萬美元，按年升66.4%，每股盈利3.4美分。

期內收入2.8億美元，按年升15.4%，按季升10.7%。毛利率25.8%，按年降1.4百分點，按季升1.6百分點。

華虹半導體發表首季指引，今年首季毛利率介乎23%至25%之間，銷售收入2.88億美元左右。

華虹半導體總裁兼執行董事唐均君表示，在 MCU、IGBT、超級結、SGT 以及 CIS 等產品的強烈需求推動下，第四季度銷售收入遠超指引。受惠於消費及通訊市場回暖、產品結構的持續改善，毛利率也超過指引%。無錫12吋生產線第四季度銷售收入較上季度增加了一倍以上。展望2021年，唐均君指，該公司將繼續在快速擴產的同時拓展技術平台，例如工業 MCU、新一代超級結等。

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