本地金融科技平台tiips指武漢肺炎肆虐，限制市民外出團聚慶祝的機會，因此在農曆新年推「以黃金派利是」服務，讓市民可以派電子利是。

用戶可透過eDDA（電子直接付款授權服務）在tiips app內直接買入黃金，然後用電子禮品卡形式把黃金贈送給親友，重量和價格由用戶而定，黃金最小可分成毫克（mg），市價大約為0.45至0.5元。如親友沒有下載 tiips app，用戶也可以透過Whatsapp把禮品卡的連結發給親友。

tiips同時推出優惠，本月11日晚上11時59分前登記成為tiips會員的用戶，將可獲8mg實金利是，名額5萬封，先到先得。

創辦人倪家樂表示，公司推出「以黃金派利是」服務，希望讓大眾以低門檻增持黃金，同時亦為他們省卻送禮的煩惱，並提供實在且高質的送禮選項。

tiips於2018年創立，提供月供黃金服務，停供不收手續費。另外亦可以透過日常消費賺取積分兌換黃金，與傳統金行以両（相當於37.8克）為最低交易單位不同，tiips以毫克為單位，即投資門檻相對較低，每次最低消費為200元。

用戶可以透過在app內累積最少50克黃金，即50,000毫克，市值約22,500元，再在張氏金業換取實金，亦可加錢換飾金；如用戶不想換取黃金，可以在App內按市值兌現，再用轉數快（FPS）匯入銀行。

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