順豐控股（深：2352）公佈，擬收購嘉里物流 （636） 9.31億股，佔已發行股本51.8%股權，作價175.55億元。收購完成後，嘉里物流將維持上市地位，但公眾持股將由25%改為15%。交易仍需獲得香港證監會、港交所 （388） 、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准。

交易作價為每股18.8元，較停牌前23.45元有折讓，惟該交易同時包括嘉里物流出售倉庫予一間名為Urban Treasure Holdings Limited公司，作價135億港元，股東同時獲得每股7.28元特別股息，計及為每股26.08元，較停牌前有11%溢價。

順豐又稱，通過本次交易，將進一步提高一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，並進一步完善國際業務的戰略佈局。在此基礎上，順豐控股與標的公司通過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，可以實現雙方業務的更優發展。

順豐指，嘉里物流擁有廣泛的國際貨運代理覆蓋網絡，在中國客戶尤為關注的亞洲區域有營運經驗和資源，並在其他潛力市場，如中東地區也進行了前瞻性佈局，可以完善順豐控股的整體供應鏈解決方案能力，結合公司現有的國際貨航能力，進一步加強公司的國際運輸業務能力。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！