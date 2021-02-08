香港地少人多，多年來在交通政策上，都是鼓勵市民使用公共交通工具。早年政府發展新界，高密度建築都是集中於火車站，周邊交通也很方便，但是隨着人口增加，樓價高企，有不少人低收入人士因租金、環境等因素，要遷往一些更偏遠、租金更便宜的地區，這些地區可能只有一條小巴線往來到主路，更有不少偏遠屋苑或村屋，距離主路都要行幾十分鐘路，上下班時小巴經常滿客，平時又班次不多。

這就是所謂「最後一公里」 （The last mile）的問題。住在中半山、有司機接送的決策高官可能不知道，這最後一公里對那些居民所造成之不便，中國搞了共用單車計劃，原本就是要解決這問題，結果失敗而終。

有不少低收入市民是揸車搵食，他們晚上都把搵食車揸回家，但難以承受停車場費用，惟有泊在路邊。在不鼓勵使用私家車的政策下，加上小政府不想管理路邊車位，所以新規劃的社區大部份街邊都無泊車位。

有規劃師甚至說路邊泊車位佔用公共資源，不如省下來起建樓宇，讓政府賺更多，結果是晚上新界公屋私樓附近四處都是亂泊的貨車、私家車等等，這是官逼民違例。其實設置路邊泊車位不需要是固定的，不少車只需要停數分鐘，辦一些事便會駛走，政府可以定一些日間短暫泊車位，例如容許停5分鐘，便可以解決新界亂泊車的情況，這才是不離地之規劃。

蔣匡文

著名建築師及術數家

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