舊年年尾信義玻璃（868）希望以0.9元全購中國玻璃（3300），揸住56.65%股權嘅主要股東發埋公告講明聯合拒絕接受收購，其中包括大股東、持股23%嘅中建材集團同埋持股8.35%嘅聯想控股（3396），證明呢個價絕對打動唔到大股東賣盤。

舊年11月中，中國玻璃公告表示喺江蘇同陝西兩條生產線加入超白浮法玻璃品種。另外，上星期四公佈就收購浮法玻璃及光伏玻璃生產51%簽署諒解備忘錄，可見近期陸續加入光伏玻璃概念。

如果唔計減值虧損，舊年上半年勉強錄得經營溢利，高負債之下硬食接近1.4億人民幣嘅財政成本之下要蝕錢，但係下半年行業環境好轉，光伏玻璃行業供不應求情況難改，中國玻璃轉型可以改善嚟緊業績。

轉型反映晒喺股價未？中國玻璃18億市值，市賬率0.8倍，相對洛陽玻璃（1108）市值54.7億、市賬率3.7倍，估值固然大落後，中國玻璃舊年11月起步位至今升1.5倍，比較洛玻升2倍都係偏慢。中國玻璃今日（噚日）小時圖突破三角形阻力後，中午收市前曾發力後整固，觀乎近排細價股板塊逐個爆上，中國玻璃位處強勢板塊嘅龍尾位置，相信好快輪到佢。

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