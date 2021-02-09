證監會公佈，在原訟法庭尋求針對遠東控股（036）前董事總經理兼行政總裁邱達根及其胞兄、前非執董邱達偉，及前公司秘書及財務總監呂鴻光，作出取消資格令。有關命令可取消有關人士擔任任何法團董事的資格，或飭令其不得直接或間接參與任何法團的管理，最長為期15年。

證監會指出，邱達根、邱達偉及呂鴻光在擔任董事或高級管理人員期間，曾以涉及作出虧空、不當行為或其他失當行為的方式經營或處理遠東的業務或事務，以致遠東的股東未獲提供他們可合理期望獲得的所有資料，並且對遠東的股東造成不公平損害。

事緣2007年，遠東將合共6,100萬元由該公司的銀行戶口轉至時任主席邱德根（即邱達根及邱達偉的先父）的個人銀行賬戶，並據稱是用作代表遠東認購首次公開招股的股份。

然而，上述轉賬未有取得遠東董事會的事先批准，亦未有確保就上述轉賬、透過董事會主席認購首次公開招股的股份，以及遠東與董事會主席之間在獲配發首次公開招股的股份及損益方面的分配安排妥為訂立協議和備存文件紀錄，因而違反了其對該公司的受信責任。

證監會進一步指，三人事後於2008年4月才就2006年12月29日的董事會會議補製紀錄，令其看來顯示出董事會已決議由2007年1月1日起委任董事會主席的私人助理擔任遠東的「高級投資經理」，以處理該公司的投資項目，但事實上該項委任並非真實。

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