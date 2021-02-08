【本報訊】特殊目的併購公司（Special Purpose Acquisition Comany，SPAC）近日在美股成為當地上市的主流。根據SPAC Analytics顯示，年初至今上市的SPAC已超過100間，佔美國新上市公司超過八成；集資金額亦達299.22億美元（約2,334億港元），佔美股集資金額64%，而這個風潮亦似燒到香港。

FF及Sofi擬借SPAC上市

SPAC亦稱為Blank check company，也是大家常聽到的空白支票公司，主要是由基金成立的「空殼公司」，只有現金且沒有業務，並待日後收購體現其價值。如果成功收購業務，基金可以取得股份作為獎勵，但如果兩年未有成功收購業務，SPAC需把出資退還投資者，基金並無所得，此着刺激基金盡快尋得項目收購。

近年不少新經濟公司通過SPAC上市，例如體育賭博網站DraftKing、電動車股Nikola；而賈躍亭的電動車企業法拉第未來（Faraday Future，FF）、網上證券商Sofi等亦擬經此途上市。

在無限量寬下，市場資金充裕，最近軟銀（Softbank）及傳奇投資者Bill Ackman旗下潘興廣場（Perishing Square）均設立SPAC籌資，準備進行大額收購。

美國這種瘋狂設立SPAC的風氣，亦帶來香港，其中收購康宏（1019）理財業務的獨立理財顧問AGBA Acquistion，原是SPAC，其管理層是維多利亞教育機構的顧問成員李高崗。維多利亞附屬於周大福教育機構，由新世界（017）鄭家純父子作為董事。

電盈（008）主席李澤楷與PayPal創辦人Peter Thiel，亦成立了兩家Bridgetown系列SPAC，集資額約8.35億元。至於曾被指為港交所（388）行政總裁熱門的翟普，其創辦的Silver Crest SPAC，去年底亦已成功集資上市。