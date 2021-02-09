樓市氣氛熾熱，發展商積極部署推售新盤，加上未來私人住宅官地供應短缺，供大於求局面將持續的情況下，發展商對未來樓市走勢充滿信心。繼去年年末九倉（004）創呎價紀錄新高奪得山頂文輝道2至8號住宅地後，最新九倉連同「重慶李嘉誠」張松橋、大劉劉鑾雄及信和集團主席黃志祥持有的Boswell Holding Limited以72.5億元奪得旁邊的9至11號姊妹住宅地，呎價高達5萬元，呎價再創新高。

地政總署宣布，山頂文輝道9至11號地由Active Pursuit Limited（母公司：Wharf Development Limited, Boswell Holdings Ltd, Cheung Chung Kiu, Chan Hoi Wan and Lau Luen Hung, Thomas）以72.5億元獨資奪得，項目地盤面積約5.45萬方呎，可建樓面面積約14.5萬方呎，市場早前估值63至75.4億元，每呎樓面地價4.35萬至5.2萬元，是次中標價呎價高達5萬元，貼近市場上限 。根據賣地章程，發展商可申請契約修訂，與將兩個地盤康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協同效應。

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