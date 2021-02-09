遊戲開發商EA（Electronic Arts，EA）宣佈收購手機遊戲開發商Glu Mobile（GLUU），作價21億美元（163.8億港元）。Glu Mobile受惠消息，市後抽升33.76%，報12.56美元；EA市後升0.94%，報143.8美元。

據協議，EA將以21億美元代價收購Glu Mobile，Glu Mobile股東每股將獲發12.5美元現金。交易以全現金交收，預計6月尾完成，將把Glu Mobile的手機遊戲如《Kim Kardashian: Hollywood》、《Diner Dash》和《MLB Tap Sports Baseball》等遊戲帶到EA。

EA CEO Andrew Wilson表示，收購基於他們相信手機會是最快增長的平台，收購後兩公司將成為休閒及體育領域的市場領導者。Wilson續指，儘管Glu Mobile已經很成功，但還缺乏國際影響力，「我們是他們打開這扇門的機會。」

Glu Mobile擁有約800名員工，將能夠使用EA的知識產權製作遊戲，並利用其營銷專長和全球業務。Glu Mobile併入EA後將繼續獨立開發遊戲，CEO Nick Earl繼續負責Glu Mobile運作。Nick Earl曾是EA手機部門負責人。

以市值計EA是美國第二大遊戲發行商，僅次於暴雪。過去一年，遊戲行業受惠於疫情下的家庭娛樂需求上升，投資和併購活動激增。根據分析公司Newzoo BV估計，去年全球消費者在電子遊戲軟件上花費近1,750億美元，其中手機遊戲約佔一半。

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