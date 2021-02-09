疫情尚未喘定，不少企業持續重整架構，縮減人手及寫字樓租用樓面以節省成本。中原最新數據指，上月港島區整體甲廈空置率錄約9.42%，再創有紀錄以來新高。

中原工商舖數據顯示，1月港島區甲廈空置率錄得9.42%，較去年12月的9.11%升0.31個百分點；其中銅鑼灣、灣仔、上環及金鐘等核心區情況愈趨嚴峻，空置率升幅介乎0.03至1.59個百分點。不過，中環區則逆市回落，最新錄得7.17%空置率，按月減約0.21個百分點。

中原工商舖蔡德寶指，相信中港澳三地通關指日可待，加上內地企業一向鍾情本港甲廈，料屆時將吸引「北水」重臨，有助紓緩相關空置情況。

指標甲廈租金按月跌1.9% 東九龍空置率直逼16%

美聯工商舖數據顯示，1月指標甲廈租金按月跌1.9%，由2019年6月的歷史高位累跌約27%，重返2014年中的水平，其中本港金融核心區金鐘平均呎租錄約48.7元，按月跌3.5%。至於空置率方面，整體指標甲廈空置率錄約8.7%，較去年12月錄8.4%，按月再增0.3個百分點。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，現時仍有不少機構計劃減少辦公室樓面，相信今年稍後時間將有更多企業落實撤出，料屆時空置率將再上升，並對寫字樓空置率及租金構成一定壓力。

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