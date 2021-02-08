【本報訊】北水大軍歲晚收爐，港股通至下周四（18日）才復市。「制水」前夕，北水單日淨流入116億元，按日增逾四成；年初至今累計淨入3,803億元，規模已相當於去年六成。分析指，內地資金面於農曆新年後趨緊，屆時南下資金或大減，港股要再突破三萬關，不能單靠北水，需有其他利好消息協力。

港股昨升30點，收報29319點，為近兩周新高，惟大市成交縮至1,858億元，為1月13日以來首次低於2,000億元。

年初開局至今26個交易日中，北水有19日淨入突破百億元，另有4日淨入逾200億元。大媽口味不外乎科技股、禁令股及於內地有知名度的行業龍頭。其中，騰訊（700）地位無人能撼動，吸資逾1,083億元，佔總額28%。中移動（941）及中海油（883）期內分別有479億及319億元淨入，超前美團（3690）的239億元淨入。

單日計，恒騰網絡（136）昨罕有打入北水十大吸資最多個股，淨入逾2億元。該股昨飆近五成至8.47元，創近九年新高。

南下資金再有新力軍，趕在收爐日衝刺入市。華泰柏瑞旗艦產品「華泰柏瑞滬港深互聯網ETF」昨日掛牌，基金追蹤中證滬港深互聯網指數，據悉其交易模式有大突破，採「T+0」，即可當天買賣套現，滿足即日鮮炒家的需求。

東亞銀行（023）首席投資策略師李振豪表示，人行在每年初均維持較寬鬆的貨幣基礎，但3、4月收緊銀根的壓力相對較大，「冇咁多閒錢去股票市場走返轉，北水就唔會咁洶湧落去港股」，復市後亦有淨流出的可能，惟機會比較細，因為內地基金買港股屬中線結構性改變，且資金仍對只在港上市的股份及禁令股「幾進取」。他又指，港股於三萬點阻力大，不能單靠北水，要有更利好消息才可升多一浸。

黃國英看好京東阿里

滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱表示，不少內地新建基金將港股納入持倉，料北水湧港趨勢仍持續，並稱港股過去兩年的增長遜於A股，且本港市場有獨特行業，包括互聯網、教育等，加上估值有吸引力，料資金將在中港市場調配。

豐盛金融資產管理董事黃國英指每天都會觀察北水動向，「最容易睇新加入嗰啲，例如京東健康（6618）、海爾智家（6690）同時入港股通，你見中資增持海爾、無增持京東健康，你就捉到路知佢哋鍾意咩。」他透露已買入小量京東（9618）、阿里（9988）遠期call，「現時第二上市唔畀北水買，明顯係針對阿里，今年咁多中資會返香港第二上市，無理由搞晒其他，加上阿里表現得好，可能限制會取消，到時會有好大動力。」