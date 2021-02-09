●滙控（005）將於本月23日召開董事會下設委員會會議，審議截至去年12月底止年度之末期業績公告，以及會否就相關年度派發任何股息。

恒生 （011）亦於同日舉行董事委員會會議，以通過宣佈截至去年底之全年業績，以及考慮宣派2020年度第四次中期股息。

●中國生物製藥（1177）宣佈，抗炎鎮痛產品「注射用帕瑞昔布鈉」已獲中國國藥監局頒發藥品補充申請批准通知書，獲通過仿製藥質量和療效一致性評價。該藥物是全球第一個可供靜脈注射或肌內注射用的選擇性氧化酶-2抑制劑，在臨床上適用於術後疼痛的短期治療，其臨床療效已經在口腔科、婦科、骨科等多種手術術後的止痛治療中得到證實。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！