去年12月21日於4.34元薦買李氏大藥廠（950），昨收6.01元，較薦買前大升38%。目標價重溫：7.7元。

本月2日「同場加映」於19.14元薦買國藥控股（1099，下稱國藥），昨收18.28元，暫蝕4.5%，趁低上車。最新大行報告，上周五出自大摩，睇28.1元，即睇國藥可升54%。

1）國藥H股13.42億股，市值245億元。無上市的內資股17.79億股，由「國藥產業」控制，國藥產業有兩大股東，其一正是復星製藥（2196，下稱復藥）。至於復藥A股（600196），早已上市。國藥沒有A股，亦即有回歸A股的概念。

2）2020年首三季，國藥營收3,276億元人幣，按年升5%；純利49.58億元人幣，按年增7.9%。盈利按季比較，則進度極佳：首季盈利按年大跌29%，次季按年上升11%，第三季按年大增31%。全年盈利保守預測增長10%，至68.8億元人幣，預測PE僅6.8倍，較6年平均15.3倍折讓56%。

國藥間接大股東復藥，2020年預測PE 24倍，國藥較其折讓達72%。

3）國藥2020年預測PB 0.84倍，較6年平均2.11倍折讓60%。復藥PB 2.4倍，國藥較其折讓65％。

4）國藥去年初至今，股價跌36%，同期復藥大升63%。國藥具追落後條件。

＊國藥現價18.28元，目標價重溫：26.4元，潛在升幅44%。麥格理睇28.29元，大摩睇28.1元。

同場加映：上月5日於1.24元薦買中海化學（3983），設目標價1.9元，昨收1.99元，達標，較薦買前大升60%。斬四分一出街，保留四分三揸落去。

國際資源（1051）昨日異動，以大成交升11%，收4.9仙，較去年11月27日薦買前4.5仙高出有限，在此半個大時代時期，未升夠，大把水位。去年6月底，每股NAV 43.6仙，PB低至0.11倍；現金及現金等價物110.5億元，每股淨現金41仙，相等於股價價的8.4倍。國際資源PB若升至0.2倍，股價要起82%；PB若升至0.25倍，股價要起118%。刀仔鋸大樹，正合適。

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