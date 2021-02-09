山頂文輝道兩幅住宅官地塵埃落定，最新9及11號地皮，由九龍倉（004）夥張松橋、「細劉」劉鑾鴻、甘比、信置集團（083）主席黃志祥等富豪以72.5億元投得，呎價見5萬元，破本港官地新高紀錄。

另一邊，同區由長實（1113）發展的半山波老道百億地王21 BORRETT ROAD，發展近10年後終於推盤。發展商今日上載首張招標文件，落實推出23樓1號頂層連天台及私家泳池特色戶招標，首個招標期為本周六大年初二（2月13日），上午11時至中午12時。

大宅實用面積3,378方呎，是項目面積最大的樓王，連天台面積2,131方呎及前庭717方呎，採五房間隔。

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