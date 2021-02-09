這個世界只講不做的多，敢講唔敢做的更多；有能力做的很少，有能力而不選擇靜靜地贏的更少。所以Elon Musk真心堅。

Bitcoin一直是被視為一半神一半鬼的產物。有人all in摸拜，亦有人視之為騙局。有人說它沒有政府監管所以危險，我們説它的出現就是要去中央化。但放下理論，除了認受性和保安問題之外，最大的垢病是它作為一個貨幣根本沒有普及化的實際應用。

除了黑網內具道德爭議的應用和當年最出名的購買薄餅之外，還未看見到有地方可以用Bitcoin來應付衣食住行。交易付款生態鏈不存在，加上近年不斷上升的價格，它已被標籤成投資甚至投機工具。試幻想港元兌美金自由浮動，香港的商戶廣泛收美金，但美金兌港紙每天升值一倍。在物價不變的前提下，你會把手上的港元兌成美金博升值，但你今天會用美元買奶茶嗎？

在仇富仇強權的大環境下，Elon Musk對小市值資產的號召力之前已經在GME一役表露無遺。Bitcoin更是反建制去中央化的一個標誌性後資本主義產物。昨天他的公司宣佈會買並收Bitcoin，這就是他以首富之名去創造Bitcoin的生態鏈，並把社交媒體的影響力真實地在金融市場量化。如果是樓下一間茶餐廳話收是不足夠，如果是某大行說支持但不動手買也沒有用。他一方面吹奏一方面實體支持，這令不少企業、投資者甚至政府不能再置身事外。

他在公告前早前已經用hashtag表態，彷彿在告訴我們「叫咗你買啦」。這更令他的江湖地位更為舉足輕重，一句Doge就乜狗都升。Tesla昨天單日的升幅已經全數資助了他買Bitcoin的成本。他的真正目我們凡人未可揣測，但他一定是繼Trump被封之後我們最需要追蹤的一個Twitter account。

莊逸希

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