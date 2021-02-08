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【本報訊】港府史無前例出現赤字，加稅成各界的討論焦點，其中提高股票印花稅的呼聲最高，財經事務及庫務局前局長馬時亨昨接受傳媒訪問時，指股票印花稅不會影響民生，是最可行的做法。唯建議抵觸證券界的利益，曾指倡議加稅者不懂金融的金利豐證券總裁朱李月華（朱太），向本報重申加稅令投資成本提高，打擊證券行生意；且往往「易加難減」，日後經濟好轉亦難以要求政府減收。

馬時亨昨接受《無綫電視》訪問時表示，政府每年固定支出龐大，難以削減教育、醫療及社會福利等開支，相信增加股票印花稅是最可行的做法，「加印花稅不會影響到民生，而你也不會因為增加印花稅而不去炒股票；你只要覺得股票市場值得投資、有機會賺錢，你便會買。如果政府需要增加收入，這個並非壞的主意。」事後他再回應傳媒指，加任何稅種都總有人反對，政府可衡量和評估，又指證券界憂慮股市交投會少兩成，不知有甚麼數據支持。

馬曾誤判 觸發「仙股事件」

事實上，馬時亨並非首個提出增加股票印花稅的人，有學者早前亦指每1,000元才收1元的印花稅是「無痛稅」，不過馬時亨的身份具爭議性。他2002年起出任財經事務及庫務局前局長，惟曾經誤判證券市場，建議股價持續30日低於5毫的公司要在主板除牌，觸發細價股被拋售的「仙股事件」，事後需鞠躬道歉。

證券業界對提高印花稅的反應激烈，就馬時亨的說法，金利豐證券總裁朱李月華昨日向本報回應指，業界情況艱難，已無法再調低佣金留客，「加稅對炒股的費用增加好多，券商佣金收入已經低無可低，現時個稅收仲高過我哋份佣金。」

她又斥政府不能依賴股票印花稅增加稅收，「上年股票印花稅收300億，今年成交量高仲可以收多啲，但唔可以政府所有收入來源都要依賴股票印花稅。」早前她更直斥提這建議的人根本不懂金融。

鄧聲興：加稅削港競爭力

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，現時香港股票印花稅於全球而言屬高水平，若政府落實調高稅項，將影響香港交易所地位，「交易成本提高直接導致交易量下降，價格亦未能有效反映股票情況及價值，現時全球都爭取國際資金流入，減稅是趨勢，相反加稅則減低本港競爭力。」他認為增加稅項討論主要由於近期港股成交大，或成為其他政黨提倡誘因，乘機以此為由增加政府收入。

今年的港股的成交額每日平均達2,457億元，相較去年平均1,295億急升近一倍，按聯交所參與者市場佔有率報告，大、中、小型券商佔成交額的佔比未有大改變，小型券商佔成交額繼續為約7%。