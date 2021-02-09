新加坡主權投資公司淡馬錫（Temasek）公布，行政總裁兼執董何晶將在10月1日退休，淡馬錫國際行政總裁Dilhan Pillay即日起接替有關職務，同時保留原職。

現年67歲的何晶是新加坡總理李顯龍的妻子，本身是一名工程師，2002年離開新加坡科技工程有限公司後，加入淡馬錫任執董，2004年起出任行政總裁。

Dilhan Pillay則在10年前加入淡馬錫，自前年出任淡馬錫國際行政總裁一職後，一直被視為何晶的接班人。

在何晶領導下，淡馬錫近年擴大國際投資比例。截至去年3月底，公司的投資組合中，中國資產佔29%，新加坡資產佔24%，北美洲資產佔17%，其餘亞洲地區和歐洲分別佔13%和10%，是公司在中國的資產首次超過在新加坡本土的資產。

港外匯基金近年跑贏淡馬錫

市場喜歡將淡馬錫回報率與香港外滙基金比拼，而前者經常讓人感覺回報表現優於後者，不過翻查資料，近兩年外滙基金表現似乎佔優。

截至2019年3月底止，淡馬錫投資組合淨值為3130億坡元，按年升1.6%，一年期股東總回報率為1.49%；截至2020年3月底止，其投資組合淨值下滑2.2%至3,060億坡元，股東總回報率更降至-2.3%。

相反，以低風險投資為主的外滙基金，雖然其財年是以12月底止劃線，與淡馬錫以3月底有分別，但粗略比較，其2019年底止投資回報率達6.6%，而2020年底止則為4.4%，均跑贏淡馬錫。

值得注意的是，金管局較重視投資債券為主的資產，其次為股票及私募及房地產類；淡馬錫則重視股權類投資，分散各個行業，而且注重長線，自1974年成立以來的複合年化回報率維持15%。

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