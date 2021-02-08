【本報訊】儘管工商舖撤銷「雙辣稅」刺激相關物業交投，惟市況未見好轉下，市場屢錄蝕讓成交。本港茶記一哥翠華集團（1314）主席李遠康妻子陳彩鳳或有關人士，最新勁蝕2,800萬元沽出尖沙嘴舖位，並由恒和珠寶（513）接貨。

恒和珠寶新近發公告指，集團最新以6,500萬元，購入尖沙嘴赫德道19至23號夏蕙閣地下A及B號舖，以及一樓A至H室連平台，總面積達5,000方呎，以成交價計，呎價約1.3萬元。據了解，舖位目前由酒吧以月租23.5萬元承租，租金回報約4.3厘。

翻查資料，上述舖位原業主為翠華主席李遠康妻子陳彩鳳或有關人士，於2014年以8,500萬元購入，持貨逾6年，單計賬面已蝕2,000萬元或23.5%；惟計及入市稅項等費用，料實蝕約2,787.5萬元離場。

建銀52萬租灣仔巨舖

另一方面，有企業趁舖租回落進駐巨舖，其中內銀建設銀行（939）最新以52萬元承租灣仔一個三層巨舖。

據土地註冊處資料，灣仔莊士敦道183至187號德業大廈地庫、地下及一樓，面積合共1萬方呎，原業主最初以68萬元招租，新近由建銀亞洲以每月52萬元租用，減租約23.5%獲承租。資料顯示，上述舖位於2015年曾以50萬元租出，及後於2018年租金更升至60萬元。換言之，最新租金較高峯期回落約13.3%。