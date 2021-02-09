近年開始發掘美股不同板塊題材，原因就算是舊經濟股，只要有新經濟元素、將願境化為潛在盈利，股價一樣可以在疫情下反彈、破頂創新高，最經典就是迪士尼（DIS），股價去年3月自年初高位150美元暴瀉至85美元，然後上季已破頂，近日升至190美元新高。

樂園因武肺關門、大製作電影播放無期，迪士尼仍能逆風而行，靠的是串流收費平台。2019年末推出串流收費平台Disney +，訂閱人數一年間超過8,000萬人，僅次Netflix的2億戶及阿瑪遜旗下Prime Video 1.5億戶，雖然Disney +仍處虧損狀況，市場對上客人數的憧憬，遠遠多於樂園閉門的打擊。

另一隻舊經濟股「疫市」發威，竟然是老牌報館《紐約時報》，股價自2017年開始起步，由13美元連升四年至去年底的51美元，累積升幅接近三倍，單是去年股價已升超過六成。被視為夕陽行業的傳媒，《紐約時報》的成功，歸功兩個字：訂閱。

《紐約時報》截至去年底，錄得750萬付費讀者，當中數碼用戶670萬名，實體印刷客戶80萬名。（見圖）

美國本土以至海外讀者，聚焦美國大選及武肺疫情消息下，《紐時》單是上季，就新增62.7萬名新用戶，超出所有分析員預期，而單是2020年全年，《紐時》合共新增230萬個訂閱，超過了世界上幾乎所有其他新聞出版商的付費在線讀者人數。

《紐時》2011年在一片爭議聲中推出網上付費服務，當年報紙訂戶有110萬，網上訂戶上客40萬人，而隨後四年裡，每年數碼訂閱新增只有20萬人左右，到了2015年底，數碼訂閱人數增至130萬人，首次超過實體報章的100萬。2016年是《紐時》數碼訂閱的轉捩點，當年特普朗參選美國總統大選，令全年數碼訂閱人數激增50萬人，至180萬人，隨後數年數碼訂閱的增幅，以每年逾30%速度增長。（見圖）

管理層在最新季度上指，去年達到兩個里程碑，包括數碼收入超過了印刷，及數碼訂閱成為最大的收入來源。《紐時》目標，是到2025年達到千萬訂戶。在此不是要推介大家買《紐時》，事關今年預測PE達到53倍，明年預測PE是41倍。舊經濟股份、新經濟股估值，值與不值，起碼我不會於現價買入，但比起低PE卻未轉型的傳媒股，值博率卻是《紐時》遠勝。

股榮

https://mewe.com/p/stockwing

P.S.

記得黎智英兩年前以《紐時》經驗、堅持《蘋果日報》行訂閱這條路，當時很多人包括我亦半信半疑，最終他的決定是正確。訂閱不單是蘋果的出路，也是其他傳媒生存要走的路。

黎生加油，好人一生平安。

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