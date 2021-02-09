內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康（6606）今日（9日）孖展截飛，累計錄得近2,000億元孖展額，超購955倍。路透IFR指，諾輝擬以招股價上限26.66元定價，集資逾20億元，而國際配售已獲大幅超額認購，已提早結束國際配售認購。

諾輝凍資期雖橫跨農曆新年的長假期，但仍能承接快手（1024）釋放的資金，12間券商累計為其會借出1950.5億元孖展額，相當於公開發售集資額2.04億元計，超購955倍，其中輝立借出350億元；耀才借出323億元；富途借出300億元；華泰借出250億元；信誠借出200億元等。諾輝明日公開發售截止。據公司回撥機制，公開發售超購100倍或以上，公開發售股份發售比例將回撥至50%。

諾輝引入16名基石投資者，陣容強勁，包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡主權基金GIC及OrbiMed等生物科技IPO常客，合共認購1.24億美元（約9.7億港元），相當於集資額約55.29%。

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