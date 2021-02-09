最近新聞報道，好多銀行都紛紛退租甲級寫字樓，早前有法國巴黎銀行、野村同麥格里退租中環，剛剛新退租，就有渣打銀行同埋瑞銀集團。喺股市爆炒、雞犬升天、北水大量湧入香港資本市場嘅同一時間，國際大銀行紛紛退租，實在極諷刺，因為股市暢旺，大多都係金融機構擴張嘅黃金時期。

歸根究柢，都係因為肺炎疫情加快咗工作方式嘅改變。疫情下，在家工作普及，大公司都睇到遙距工作其實並非唔可能，紛紛增加軟硬件投資，更將呢種工作模式恆常化。

現時好多工作都唔需要係辨公室處理，舊時其實都有好多視像會議軟件，問題係人到底願唔願意接受。中環人一般都比較高傲，覺得可以係中環返工，係一種尊貴嘅身份象徵。因此工作上即使有好多野可改用遙距方式，但就總係想返中環辦公室內處理，一來可以講吓是非，二來可以放工去吓Happy Hour。

至於高層們，泛指係中環有大房坐嗰堆，當然唔支持遙距工作，因為高層係中環的既得利益者。所以我成日都話誠哥就最醒目，簡直係物業投資之神，當佢係2017年人人都覺得甲級商業大廈供不應求嘅時候，佢就高價出售中環中心。

高位獲利可能好多人都識，但要好似誠哥咁連Zoom都中埋，除此之外，佢仲要喺各大中環寫字樓都頭痛緊搵租客嘅時候，借機重建和記大廈。計埋呢吓，真係神級操作。

曹仁超叫人「有智慧不如趁勢」，商業地產其實一向都唔易玩，回本期長，重資產，又要用心經營，唔似賣樓咁同你鋪鋪清。表面上收入穩定，其實暗藏殺機，喺互聯網發展大勢下，辨公室同埋商場活動長遠都係會轉移到網上，睇個大勢都知未來人人在家工作同埋網上購物。但人就係咁天真，特別係既得利益者，覺得呢啲野唔會發生。但當真係發生嘅時候，就一刀斷頭，身首異處。

同一道理，有些人覺得回歸之後，中國會任由香港自我發展。但喺中國崛起嘅大勢之下，香港最終嘅命運都係要擁抱大灣區。又例如，當初作為一本定位唔清唔楚嘅BNO，如今不被中國承認作為旅行證件和身份證明，其實一啲都唔出奇。

世道反反覆覆，據我所知有唔少新落成嘅工商物業，用頭兩年極高保證租金引人投資，大家對呢啲看似超荀嘅投資機會，要特別小心謹慎，千祈唔好貪小便宜就衝入市。

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