市區土地有價有市，區內不少舊樓甚具投資價值，其中油麻地廟街最新有全幢舊樓以3,080萬元易手。

中原工商舖李世基指，油麻地廟街147號全幢，現為一座商住大廈，由地舖至5樓，地舖面積約700方呎，1至5樓則為住宅單位，每層實用面積約387方呎，新近以約3,080萬元售出，較去年底叫價約3,100萬元，微減20萬元或0.64%。

資料顯示，大廈目前大部份樓面均獲承租，其中地舖月租約2.35萬元，連同住宅租金計，總租金收入約5.7萬元，租金回報約2.2厘。至於原業主於2010年11月以1,750萬元購入全幢物業，賬面獲利1,330萬元，物業10年間升值約76%。

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