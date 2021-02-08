Clubhouse突然殺出重圍，個個周圍求invitation code，聽聞一個invitation已經炒到上幾百蚊。佬編好彩叫做掹車邊拎到個code，但連續幾晚收聽，come on man，啲香港房真係好鬼無聊囉。

Clubhouse這種Audio only的玩法，在香港玩得最好的，應該是紅van與的士佬的那些即時語音通訊台。佬編見識少，還記得有次搭過海紅van坐最前，才知道司機之間早已有一套媲美F1賽車的radio系統。紅隧口邊個位塞、隧道出口邊條線最快、邊個counter收錢慢等等，統統都在司機大佬的計算之中，完美體現他們以分秒作為單位的車手人生。

另一個現在Clubhouse的弊病，是太和平了。難得這個平台暫時還未有大台，希望可以各位都可以更踴躍開房，儘管set一些比較敏感的topic，例如「反領polo都係人渣，Change my mind」、「Barbour shop style係變種MK仔」、「太大隻唔好睇」等等。

每間罵戰房，除了moderator之外，其他人一律平等，理得你現實是甚麼主持、作家，入得嚟就開片，越亂越好。大家以真面目示人，比起聽幾個KOLs無聊吹水一定有趣得多。到時你可能會聽到佬編周圍開戰，但你不會知道我是誰。

至於第三種房，佬編今朝有幸聽到，但好像有點敏感，所以不在這裏講太多，只可以講是一間廣東話房，有緣人自然知道我講甚麼。Well，希望有生命力的Clubhouse仲可以keep多一兩個星期。

佬訊

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