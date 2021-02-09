出身自一名娛樂版記者，曾居住大圍舊公屋顯徑邨的甘比（陳凱韻），早年因緣際會下認識本地富商、華人置業（127）前主席劉鑾雄，搖身一變成為本港富婆最佳代表者。受大劉寵愛的甘比，去年有指其身家已達到700億元，一躍成為本港女首富。今次甘比與九倉等財團合資以72.5億元投得山頂文輝道地王，是她首度投得本港官地。

近年甘比買賣豪宅不計其數，當中不少是由大劉轉贈，甘比再在市場沽貨。包括大劉在1997年透過富浚投資有限公司名義，以3,300萬元購入淺水灣老牌豪宅保華大廈B座複式戶及車位。2019年6月時公司董事轉為甘比，同年7月以1.13億元將大宅沽出套現，實用呎價約4.38萬元創新高，物業在22年間升值8,000萬元或2.4倍。

另外，甘比名下物業還有東半山肇輝臺12號，現稱為「秀樺閣」（Josephine Court），是大劉以其與甘比所生的大女兒劉秀樺而命名，可見大劉對甘比寵愛有加。該地皮前身是新輝大廈，華置在2006年以2.34億元投得並重建，2017年時宣佈以10.5億元轉售予甘比，取消原本申請預售樓花出售的計劃，改作出租住宅項目。大廈提供24伙，一梯兩伙，實用面積1,103至1,653方呎，單位現時市場叫租介乎6.5萬至10萬元。

此外，甘比現時持有由大劉送贈的尖沙咀The one商場全幢、深水灣道3號、高士美道5號、歌賦山里道獨立屋、灣仔York Place兩個舖位。另外透過公司持有的新港中心地庫、美食廣場地下低層、地下至3樓以及14個車位。另外持有修頓中心、怡東商場零售舖位。

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