本港政局動盪，觸發港人移民潮。彭博行業研究亞洲房地產行業資深分析師黃智亮分析，移民潮影響房屋租金及二手樓供應，因房屋空置率上升，繼去年平均租金按年跌6%，料今年租金會再跌6%，影響整體租金回報率跌穿2厘；隨著更多港人賣樓移民，二手樓供應急增，料今年二手交投量達5萬宗，按年升兩成，創近9年以來新高。

他續指，去年受疫情影響下樓價僅跌1%，認為隨著疫情緩和，釋放積壓的住房需求，加上低息環境，對樓價將有一定支持，加上發展商積極推盤，料今年樓價及租金走勢現背馳，一手交投量升兩成至1.8萬宗，樓價或錄5%的升幅。

非住宅物業方面，他料零售舖及寫字樓租金已見底，自政府於去年11月撤銷非住宅物業雙倍印花稅，街舖成交活躍，吸引投資者收購相關物業，認為市道有望復甦。

內房銷售額放緩至高單位數

中央推出「三條紅線」限制內房融資，彭博行業研究亞太區房地產行業分析師孔令儀認為，今年內地會持續收緊內房調控措拖，因政府期望刺激及補助措施可流向實體經濟，而不是助長房地產市場炒風，預期一、二線城市樓價將錄得中單位數升幅，而今年內房平均合約銷售增長將放緩至高單位數。

她補充，「三條紅線」政策非一刀切執行，目前土地市場無明顯降溫，反映部分有足夠資源、符合紅線規定的發展商加快於一、二線城市覓地，惟內房融資收緊等措施，影響銷售均價下跌，土地成本壓力則令行業利潤受壓，料今年市場盈利增長減慢，毛利率受拖累，看好有較佳覓地渠道的發展商，如從事舊改項目及國營項目等。

內地爆出多宗債務違約，彭博行業研究中國房地產行業高級信貸分析師樊植全表示，今年內房商華夏幸福爆煲為意料之外，預料內房債務違約的風險增加，將有1至2間高風險公司出現財務危機。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！