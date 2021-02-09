近年流行ESG投資，不少基金公司已經推出各式各樣的綠色基金，不少散戶和機構投資者亦為了Doing Good and Doing Well，做好事又賺錢，紛紛開始進行ESG投資。筆者事先聲明，本人十分支持可持續發展，今期文章不是批評ESG投資，而是想大家反思ESG投資一些問題，不要人云亦云，照單全收基金公司和理財顧問的説法。

2020年10月23日英國金融時報刊登了一篇文章 “The Fallacy of ESG Investing” ，對ESG投資有精闢的見解，筆者撮錄了文章的三大主要論點：

1. 至今未有確實結論證明ESG投資長期回報可以跑贏大市。反而因為初期高額的資本投入（例如：興建可再生能源的設施），令投資者一般需要承擔項目短期內不濟的財務表現。

2. 現時不少基金拋售「罪惡股票」（sin stocks），例如賭股、油股、煙草股等。這樣的行為最終會使罪惡股票下跌，使日後反彈的幅度更為明顯。請記住，這個世界上還有很多只求賺錢的「罪人」，為什麼要使他們得逞呢？另外，一隻典型的罪惡股票：思摩爾電子煙，上市價12.4元， 最高炒到90元，近日都企穩在70元以上，證明市場上很多「罪人」捧「罪惡股票」的場。

3. 近月個別表現不錯的ESG基金，其實投資了不少科技股，包括蘋果、Google 、Facebook等。日後萬一科技股大跌，這樣是否代表ESG投資突然變得差勁呢？很多投資者根本沒有細心研究基金上升的理由，或者根本是銷售人員刻意沒有提及。

其實ESG投資可以在風高浪急的市場中表現相對穩定，有較好的適應力（Resilient），但不一定有卓越的回報。ESG投資的迷思同樣出現在綠色債券和綠色貸款。查實一間企業的基本財務因素欠佳，無論項目有多麼的綠色，都難以找銀行貸款或發行債券。就算借到錢，綠色貸款的利率亦不會特別低，比一般同類型貸款低0.25%左右。

我們進行ESG投資是否要追求跑贏大市的回報？抑或抱住做了好事，但拿少點回報亦無所謂？千萬不要迷信ESG投資是低風險、高回報的好人好事。更加重要的是要看清楚基金所投資的項目和股票，避免買入「漂綠」的基金。

金堅

golden.kin88@gmail.com

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