中國即將邁入牛年，許多投資者都在思考2021年中國股市能否繼續牛氣沖天。由於過去一年中國股市的漲幅集中在少數板塊，因此聯博認為，許多板塊仍有追落後的潛力。

去年，中國的防疫措施立竿見影，帶動中國股市表現領先環球股市，MSCI中國指數以美元計價上漲33.4%，領先標準普爾500指數的18.4%。防疫有效加上重點刺激政策，令中國在採取部分封城措施的同時，維持相對穩健的出口表現。因此，中國經濟經理去年第一季的衰退後，出現顯着反彈，企業盈利復蘇的速度也快過其他已發展國家。

大型增長股引領市場表現

整體而言，中國股市表現確實不俗，但實際上是由少數企業帶動。以MSCI中國指數為例，雖然有800多隻的成份股，但大型增長股去年為指數貢獻超過三分之一的總回報，且前十大權重股份為指數貢獻過半總回報。

美股的表現也呈現類似的趨勢。由於網路與消費相關的增長股有能力因應快速變化的商業環境，因此盈利前景更加明確，支持投資者的信心。在疫情的籠罩下，工作、購物、與休閒活動日益數碼化，大大刺激新經濟概念股的表現。

經濟加速復蘇

然而，股市升勢集中在少數股份的現象，似乎跟全面復蘇的經濟活動大相徑庭。基礎建設的投資增加，帶動工業生產加速復蘇，同時來自海外的需求也帶動中國的出口貿易表現。雖然中國的宏觀經濟境持續改善，但是機器製造製造公司、大宗商品生產商，以及人壽保險公司等週期股的股價表現仍落後估值較為昂貴的增長股。

在中國，繼製造業活動率先復蘇後，消費支出開始接力反彈，去年第四季中國GDP增長率攀升至6.5%，而且，令中國2021年的經濟前景更正面。如果經濟復蘇持續，預期今年上半年，中國GDP擴張的幅度將超越過去5年的增長率。

早前表現落後的個股有望後來居上

部分估值相對較低且盈利基本面穩健的企業，並未參與去年的升勢，值得投資者關注。另外，中國仍處於週期性復蘇，礦業、原物料、與機械行業的龍頭企業有望帶來投資機會。中國在科技領域力求自給自足，也將為半導體製造商帶來機會。

勞動市場緊張與家庭可支配收入改善，將有助消費與醫療保健行業的長期前景，但投資者仍須在這些行業中精挑細選。另外，中國政府針對卡車與電動車推出新一輪的刺激方案，有望刺激汽車製造業。

展望2021年，中國股市仍蘊藏豐富的投資機會。隨着全球擴大接種疫苗、已發展國家的經濟活動陸續回復正常，我們認為價值股的表現可望迎頭趕上。事實上，環球價值股自去年11月起開始反彈，但是至今中國價值股的表現仍落後於增長股。另外，去年底中國價值股的估值遠低於環球價值股，但是中國增長股的估值卻明顯高於環球增長股。

去年股市的優異表現，很容易讓人忽略各大板塊之間的差異。隨着中國持續控制疫情，並延續穩定的經濟增長環境，我們認為許多早前不受青睞的企業，盈利將有改善的空間，也更有能力對抗市場波動，值得投資者關注。

聯博中國股票投資組合經理林樺堂

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