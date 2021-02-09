【晚上11時40分】

大型科技股頂起大市，FAANG中Netflix（NFLX）升1.85%至558.19美元﹔Facebook升2.2%至272.37美元。

而早前熱炒的Reddit概念股，例如GameStop（GME）最新回落至50.62美元，跌15.6%，AMC插12%至5.43美元。

【晚上10時54分】

納指最新升32點，至14019點。互聯網券商股大漲，富途控股（FUTU）升幅擴大至逾20%，創紀錄新高至156.6美元，今年迄今累升237%；老虎證券（TIGR）升超12%，今年迄今累升277%。

百度升逾8%，最高曾見301.5美元。據市場消息，百度啟動了一項5年期30億美元的融資，中國銀行、建設銀行、民生銀行、花旗和星展銀行是百度此次貸款最初委托的承銷商。

【晚上10時35分】

市場憧憬美國總統拜登刺激方案進展順利，美股隔晚創新高，惟今日開市未能延續升勢，三大指數於高位整固。道指跌109點，報31,276點；納指跌9點，報3,906點；標指跌15點，報13,972點。

至於比特幣日內一度曾見48,000美元，續刷歷史新高，最新報46,246美元。區塊鏈概念股全線大升，第九城市漲逾12%，嘉楠科技、Marathon Patent漲近11%，Riot Blockchain漲逾8%。

港股夜期造好，報29,470點，升67點或0.2%，低水6點。

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