證監會最近曾就電子煙股中國波頓（3318）之股權分佈進行查訊，顯示該公司於1月26日，有19名股東合共持有275,018,044股該公司股份，相當於該公司之已發行股本之25.45%。有關股權連同由該公司主席兼行政總裁家族持有之729,456,226股（佔已發行股本67.51%），相當於該公司發行股本之92.96%。

因此，該公司只有76,037,876股（佔已發行股本7.04%）由其他股東持有。

證監會指，該股在2020年9月1日至2021年1月15日期間，價格收報1.59元及2.1元。自2021年1月18日開始，該公司股份之價格明顯上升，由2021年1月15日之收市價1.66元上升424%至同月26日之8.7元。

今日該股收報9.24元，較2021年1月15日收市價1.66元高出457%。

證監會指，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

中國波頓於2016年1月以7.5億人民幣收購全球第二大電子煙生產商吉瑞公司。

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