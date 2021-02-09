公屋輪侯時間持續增加，然而土地供應短缺，政府唯有加快改劃土地作過渡性房屋。最新九龍樂善堂申請改劃大埔黃魚灘，一幅鄉村式發展用地作過渡性房屋，涉及1,236伙住宅單位。

地段位於大埔黃魚灘，鄰近香港教育大學及比華利山別墅。地盤面積15.6萬方呎，連7,858方呎政府土地，原用途為「綠化地帶」及「鄉村式發展」，申請改劃作過渡性房屋，以1.493倍總地積比發展，其中住用樓面面積為23.2萬方呎，非住用為1,334方呎，興建11幢住宅樓房及2幢非住用樓房，涉及1,236個住宅單位，平均每戶約187方呎。

申請人指，擬議土地用途符合圖則的規定，而且可以配合政府現行政策，增加過渡性房屋供應以紓緩短期房屋供應緊張的問題，以改善有需要的家庭的居住環境。而且相關規劃並不會對周圍環境造成負面影響，因此望城規會支持是次規劃申請。

地段相信為會德豐2019年年末，以象徵式一元的租金，借出8年用地之一。會德豐2019年年末，以每幅土地一元租金形式，借出共逾五十萬方呎的土地興建過渡性房屋，其中最大型土地為大埔用地，當時業內人士料為大埔黃魚灘，會德豐將會負責前期工程開展工作，包括初步土地平整及規劃申請等相關程序及費用，其後再交予香港社會服務聯會或九龍樂善堂管理。

會德豐早在2009年擬在黃魚灘發展低密度豪宅，興建325間複式分層物業及洋房，但遇到村民反對，長春社亦要求降低發展地積比，保護茂密叢林及風水林，建屋計劃最終失敗。宣布借地改建後，本報追查後有黃魚灘村民指，當地生態豐富，有螢火蟲、蝙蝠和野豬出沒，擔心興建房屋會破壞當地生態，而數千人遷入令汀角路的交通更擠塞。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！